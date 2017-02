Pub

Presidente dos Estados Unidos recebeu o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu

O Presidente norte-americano, Donald Trump, inquirido numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre o recente aumento de ataques antissemitas nos Estados Unidos, prometeu que se verá "muito amor" no país nos próximos anos.

"Vai-se ver muito amor, OK?", disse Donald Trump.

"Nós vamos acabar com a criminalidade neste país. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para pôr fim a um racismo latente há muito tempo", declarou Trump, falando também de um país "muito dividido".

"Espero ter condições para fazer alguma coisa em relação a isso", prosseguiu numa declaração bastante desconexa.

"Quando às pessoas judias... tantos amigos, uma filha que está aqui (Ivanka Trump), um genro (Jared Kushner) e três belos netos. Acho que vocês vão ver uns Estados Unidos muito diferentes nos próximos, três, quatro ou oito anos", acrescentou.

Jared Kushner, conselheiro do Presidente norte-americano, é de religião judaica e Ivanka Trump converteu-se ao judaísmo antes de casar com ele, em 2009.

"Penso que muitas coisas boas vão acontecer. Vocês vão ver muito amor, vão ver muito amor", prometeu ainda, ao lado do primeiro-ministro israelita, na Casa Branca.

Nos dez dias que se seguiram à sua vitória eleitoral, a 08 de novembro, uma organização nacional de defesa dos direitos humanos, a Southern Poverty Law Center, registou 867 incidentes racistas nos Estados Unidos, 100 dos quais de caráter antissemita.

Jornalistas judeus foram também alvo de ataques antissemitas nas redes sociais.

Por ocasião do Dia Mundial em Memória das Vítimas do Holocausto, Donald Trump foi criticado devido a um comunicado em que defendia "a tolerância em todo o mundo", mas sem referir uma única vez os judeus, principais vítimas do Holocausto.

