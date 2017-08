Trump diz que soluções militares estão "preparadas" para lidar com Coreia do Norte

Pub

Em atualização

O presidente dos Estados Unidos disse esta sexta-feira que as soluções militares já estão "preparadas" para lidar com a Coreia do Norte.

"As soluções militares estão agora preparadas para o caso de a Coreia do Norte agir de forma pouco sensata. Se tudo correr bem Kim Jong Un vai escolher outro caminho", disse Trump no Twitter. A expressão utilizada foi "lock and loaded" uma expressão que significa que as armas estão prontas a disparar.

Já ontem o presidente norte-americano tinha dito que as suas ameaças de "fogo e fúria" contra a Coreia da Norte pelas suas provocações, na terça-feira, "talvez não tenham sido suficientemente fortes", apesar dos receios sobre uma eventual escalada bélica.

Mas já esta manhã o secretário da Defesa James Mattis disse que a diplomacia estava a ganhar terreno e que a guerra seria catastrófica.

A escalada de tensão está a ser observada de perto pela China que hoje, através de um editorial de um popular jornal, lançou um aviso aos dois lados: se for a Coreia do Norte a atacar os EUA vai ficar neutra, deixando Kim Jong un sozinho, mas se forem os EUA a atacar primeiro vai reagir firmemente.