Trump diz que sem o veto os Estados Unidos nunca terão a segurança a que têm direito

O Presidente norte-americano, Donald Trump, alertou hoje que uma decisão judicial contra o seu veto migratório relativo aos refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana afetará a segurança dos Estados Unidos.

"Se os Estados Unidos não ganharem este caso, como tão obviamente deveriam, nunca conseguiremos ter a segurança a que temos direito. Política!", escreveu Trump, numa mensagem na rede social Twitter, hoje de manhã.

Um painel de três juízes do Tribunal de Recurso do Nono Circuito dos Estados Unidos, com sede em São Francisco, está a analisar a petição da administração norte-americana para repor o veto migratório de Trump, suspenso provisoriamente por ordem de um juiz federal, desde a sexta-feira passada.

A medida, assinada por Trump no dia 27 de janeiro, suspende durante 120 dias o programa de acolhimento de refugiados nos Estados Unidos e anula por 90 dias a emissão de vistos para cidadãos de sete países de maioria muçulmana -- Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen.

Após ter ouvido, esta terça-feira, os argumentos do Governo e dos Estados de Washington e Minnesota, impulsionadores do recurso que motivou a suspensão temporária do veto migratório, os juízes deste tribunal asseguraram que tomarão uma decisão "o mais cedo possível", sem especificar datas.

Em resposta a um processo destes dois Estados, o juiz federal James Robart decidiu, na sexta-feira passada, estudar o conteúdo da medida de Trump e, entretanto, ordenou a sua suspensão imediata pelo "prejuízo imediato e irreparável" que poderia causar por estar em vigor.

O Tribunal de Recurso do Nono Circuito já rejeitou, no domingo, um recurso interposto pelo Governo de Trump contra a decisão do juiz.

Se este tribunal voltar a rejeitar a petição do Governo, é muito provável que a batalha legal chegue ao Tribunal Supremo, como admitiu o Presidente dos EUA.