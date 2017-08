Pub

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou quarta-feira todas as negociações diplomáticas com a Coreia do Norte, dizendo que "falar não é a solução", um dia depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico que passou sobre o Japão.

"Os EUA estão a negociar com a Coreia do Norte e a pagar dinheiro de extorsão há 25 anos. Falar não é a solução!", escreveu Trump numa publicação no Twitter.