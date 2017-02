Pub

Presidente norte-americano revelou abertura para negociação com cedências "dos dois lados" sobre diploma da imigração, durante um almoço com apresentadores de noticiários televisivos

Horas antes do discurso desta noite no Congresso - onde a imigração será um dos temas fortes - Donald Trump deixou alguns sinais de que poderá estar a aligeirar o discurso, ao admitir fazer concessões na negociação sobre o diploma da imigração, desde que estas surjam "de ambos os lados" da barricada política.

O anúncio foi feito durante um almoço do Presidente com apresentadores de noticiário de várias estações de televisão. A Casa Branca não avançou mais detalhes sobre a abertura negocial de Trump mas a CNN avançou que, embora continue a recusar uma solução que permita aos 11 milhões de ilegais a obtenção da cidadania norte-americana, Trump já estará disposto a encontrar uma solução legal para a sua permanência, evitando a expulsão do país. Não ter crimes graves no cadastro será uma das exigências.