Trump esteve durante uma hora na Trump Tower a fazer o depoimento para um processo que apresentou contra a celebridade que contratou para o restaurante do seu novo hotel em Washington

O Presidente norte-americano eleito, Donald Trump, depôs hoje, por vídeo, no âmbito de um processo judicial contra um 'chef' celebridade que contratou para o restaurante do seu novo hotel em Washington e com quem se desentendeu.

Trata-se de um procedimento legal raro para um Presidente eleito ou um Presidente em exercício, que ilustra os meandros legais que poderão acompanhar Trump para a Sala Oval.

Trump esteve durante uma hora na Trump Tower a fazer o depoimento para um processo que apresentou contra José Andrés, depois de o 'chef' ter cancelado planos para abrir um restaurante temático espanhol no novo hotel do magnata do imobiliário na capital federal.

Andrés abandonou o barco quando Trump, ao anunciar a sua candidatura a Presidente, chamou aos imigrantes mexicanos "violadores" e disse que eles levavam drogas e crime para os Estados Unidos.

Um advogado da Trump Organization classificou o depoimento como rotineiro e disse que o Presidente eleito foi "uma grande testemunha, como sempre".

O depoimento demorou pouco mais de uma hora, "já que o caso é bastante simples", disse o advogado Alan Garten à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

"Resumindo, as partes celebraram um contrato de arrendamento válido e juridicamente vinculativo, que o locatário violou ao não cumprir as suas obrigações, dando ao senhorio o direito a pedir indemnização por danos, na forma de renda não paga, custos de obras, lucros perdidos e outras despesas", precisou.

A AP contactou um dos advogados de Andrés mas não conseguiu, até agora, obter um comentário.

Andrés, um imigrante espanhol, abandonou o restaurante do hotel de Trump, situado na Pennsylvania Avenue, a apenas alguns quarteirões da Casa Branca, em julho de 2015.

Na altura, disse que as afirmações de Trump, insultuosas para os imigrantes, "tornavam impossível" que ele e a sua empresa se mantivessem no projeto.

Mais de metade da sua equipa é hispânica, assim como muitos dos clientes dos seus restaurantes, indicou.

Este processo judicial não é, contudo, o único relacionado com o Trump International Hotel de Washington, inaugurado em outubro passado.

Tal como Andrés, outro 'chef' celebridade, Geoffrey Zakarian, também desistiu de planos para abrir um restaurante no hotel em julho de 2015, argumentando na altura que os seus "princípios e valores não se alinhavam de forma alguma" com as afirmações de Trump sobre os imigrantes mexicanos.

Seguiu-se a instauração de um processo judicial contra Zakarian, juiz dos concursos "Iron Chef" e "Chopped" do canal televisivo Food Network, que está ainda em curso.

Na altura, uma porta-voz dos hotéis de Trump declarou: "A tola decisão de Zakarian será a sua perdição".

Os problemas de Trump com o hotel poderão ainda aumentar: na quarta-feira o diário The Washington Post noticiou que duas pequenas empresas da zona de Washington que trabalharam na construção do hotel apresentaram um pedido de embargo da obra, dizendo que o seu trabalho não foi pago na totalidade.

Isto, além dos problemas relacionados com a Trump University, a sua agora extinta escola de imobiliário, que o obrigarão a pagar 25 milhões de dólares no âmbito de um acordo judicial para duas ações coletivas e uma outra do procurador-geral de Nova Iorque, Eric Schneiderman, que acusavam a escola de induzir em erro e defraudar os estudantes.