Trump demite diretor de comunicação dez dias depois de o nomear

Ainda não é claro se Scaramucci deixará a Casa Branca ou ocupará outro cargo

Anthony Scaramucci foi nomeado a 21 de julho como novo diretor de comunicação da Casa Branca, por Donald Trump. Agora, dez dias depois, foi demitido.

O New York Times dá conta da situação citando três fontes anónimas próximas do processo e da demissão.

Esta decisão acontece depois de Scaramucci ter proferido algumas declarações polémicas, inclusivamente na direção de outros assessores do Presidente dos EUA.

Esta segunda-feira, foi apontado um novo secretário-geral, o general na reforma John Kelly, ex-secretário da Segurança Interna. Terá sido a pedido de Kelly que Anthony Scaramucci foi demitido, diz a Reuters.

O agora ex-diretor de comunicação, de acordo com o New York Times, vangloriava-se com o facto de reportar diretamente ao Presidente Trump e não a Kelly. O antigo general terá feito saber a restantes membros da Casa Branca, esta segunda-feira, em reunião, que ele é que tem autoridade.

Nascido em Long Island, no Estado de Nova Iorque, numa família de imigrantes italianos de classe média, diplomado por Harvard, com uma passagem pelo banco Goldman Sachs, responsável por fundos de investimento para clientes riquíssimos, Scaramucci é um grande contribuinte para o partido republicano. Em 2012, foi tesoureiro da campanha presidencial de Mitt Romney.

Em atualização