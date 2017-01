Pub

Democratas abrem guerra contra escolha de presidente republicano e atrasam confirmação de membros da Administração.

Neil Gorsuch, o nome anunciado esta madrugada (hora portuguesa) por Donald Trump para juiz do Supremo Tribunal, não vai ter a vida fácil no processo de confirmação no Senado, passo indispensável a está obrigado pela Constituição dos Estados Unidos para exercer funções. Os democratas desencadearam uma ofensiva generalizada contra a presidência de Donald Trump, mostrando estarem dispostos a travar ou adiar pelo máximo tempo possível a confirmação dos nomes escolhidos para a Administração ou, neste caso, para a máxima instância jurídico-constitucional dos EUA.

Ainda antes de ser conhecido o nome designado pelo presidente republicano, os democratas tinham anunciado o recurso a uma estratégia de obstrução sistemática (filibustering em inglês) para impedir a confirmação daquele que o presidente definiu há dias como um "digno sucessor" do juiz Antonin Scalia, nomeado por Ronald Reagan em 1986. Falecido em fevereiro de 2016, Scalia era considerado o arquétipo do conservador no Supremo e foi o penúltimo juiz a ser confirmado sem votos contra; o mais recente, também designado por Reagan, ocorreu com Anthony Kennedy em 1988.

O lugar de Scalia permaneceu vago com os republicanos a bloquearem todas as tentativas de nomeação feitas por Barack Obama. O desígnio era óbvio: impedir uma mudança nos equilíbrios de correntes no Supremo, onde cinco dos nove membros foram nomeados por presidentes republicanos.

Além do sucessor de Scalia, estima-se, atendendo à avançada idade de mais três membros do Supremo - dois deles nomeados pelo antigo presidente democrata Bill Clinton -, como bastante provável que o atual presidente republicano tenha a hipótese de moldar o Supremo com novas nomeações. Por aquilo que tem dito, Trump poderia converter o Supremo num instrumento ativo ao serviço da agenda dos círculos políticos que contribuíram para a sua eleição. Ainda que deva ser deixado "espaço para surpresas", referiu ao DN o especialista em Estudos Americanos, Mário Avelar.

Os nomes mais referidos correspondem ao modelo sugerido por Trump, sendo qualquer um deles relativamente jovens, na casa dos 50 anos, definidos como bastante conservadores e nomeados para as instâncias onde se encontram atualmente, tribunais de recurso federais, pelo antigo presidente republicano George W. Bush. A escolha de Trump recairia em William H. Pryor, de 54 anos, Neil Gorsuch, de 49 anos, e Thomas Hardiman, de 51 anos.

Perante a hipótese do bloqueio do Senado, Trump estaria disposto a pressionar a liderança republicana nesta Câmara, onde o partido tem uma maioria de 52 eleitos para 48 democratas, para alterar as regras de votação, se os democratas insistirem no filibustering. Isso significaria o fim da votação "super-maioritária" como é designada nos EUA: um mínimo de 60 votos favoráveis para 40 contra na eleição dos candidatos ao Supremo.

A regra "super-maioritária" foi afastada para todos os cargos de nomeação, exceto para os juízes do Supremo, numa iniciativa dos democratas em 2013. O que significaria a necessidade oito votos democratas para a confirmação da escolha de Trump. O que parece impossível no clima de quase guerra civil política que se vive nos EUA. Noutro exemplo desta atmosfera de conflito, os democratas puseram em causa a confirmação de Jeff Sessions como novo procurador-geral e abandonaram ontem a comissão do Senado onde estava prevista a votação dos nomeados de Trump para os cargos de secretário de Tesouro, Steve Mnuchin, e de secretário da Saúde, Tom Price.