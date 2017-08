Pub

Num comício em Phoenix, Arizona, presidente ameaçou parar o governo se não obtiver aprovação para construir o muro com o México.

Em junho de 2015, no dia em que lançou a campanha presidencial, Donald Trump prometeu: "Vou construir um grande muro - e ninguém constrói muros como eu, acreditem - e construo-os sem grandes custos. Vou construir um grande, grande muro na fronteira sul e vou fazer o México pagar por ele". Passados mais de dois anos, o agora presidente Trump diz estar disposto a deixar o governo americano parar se o Congresso não aprovar o seu projeto, como afirmou na madrugada de ontem num comício ao estilo de campanha eleitoral em Phoenix, no Arizona.

Enquanto a multidão reunida num centro de convenções da cidade gritava "Constrói esse muro, constrói esse muro!", Trump garantia que "os obstrucionistas democratas gostariam que não o fizéssemos. Mas acreditem, nem que tenhamos de parar o governo, vamos construir este muro". E deixou a ameaça: "Aos democratas no Congresso que se opõem a um muro na fronteira digo: estão a pôr em causa a segurança da América". O muro tem um custo estimado de 12 a 15 mil milhões de dólares.

Um dia depois de um discurso calmo, controlado, num tom presidenciável, sobre a nova estratégia dos EUA para o Afeganistão, Trump voltou ontem ao improviso, ignorando os telepontos para se dirigir diretamente à audiência. Durante 77 minutos. O resultado foi o regresso da retórica do nós vs. eles, a que o republicano habituou os seus seguidores desde a campanha.

Desta vez, como muitas outras, o "eles" foram os media que o presidente acusou de terem deturpado o que garante ter sido a sua forte condenação do ódio racial, depois dos confrontos mortíferos durante um protesto de grupos supremacistas brancos como a alt-right ou o Ku Klux Klan em Charlottesville, há semana e meia. "Chegou a hora de expor as fraudes dos media corruptos", garantiu. E não hesitou em acusar os meios de comunicação de serem os verdadeiros responsáveis pelo aumento das divisões na América. O presidente foi acusado, primeiro de não ter reagido logo, e depois de ter culpado "os dois lados", ou seja a extrema-direita e os contra-manifestantes de esquerda, de serem ambos culpados pela violência que resultou na morte de três pessoas: dois polícias e uma mulher de 32 anos.

Depois de duas semanas de férias "com trabalho" no seu resort de New Jersey, Trump voltou na segunda-feira a uma Casa Branca renovada e no dia seguinte anunciou o reforço das tropas americanas no Afeganistão. Ontem, o discurso até começou com frases de inclusão. "Todos partilhamos a mesma casa, os mesmos sonhos e as mesmas esperanças num futuro melhor. Quando alguém da comunidade é ferido, todos somos feridos", começou Trump por dizer. Acrescentando: "Não importa de onde vimos, não importa a fé que praticamos [...] somos uma equipa. Como nação, somos uma equipa".

Mas rapidamente deixou o guião e lançou o ataque aos media, do New York Times, à CNN, passando pelo Washington Post, que acusou de ser uma "ferramenta de lóbi da Amazon" - o jornal e a empresa têm o mesmo dono: Jeff Bezos. Não sem antes elogiar a FOX News, Trump depressa passou para a defesa da construção do muro com o México, não hesitando em atacar membros do seu próprio partido. Do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, com quem tem uma guerra aberta há semanas, aos dois senadores do Arizona: Jeff Flake, que acusou de ser "fraco com as fronteiras e com o crime", e John McCain. Sem nunca usar o seu nome, o presidente lembro "o voto" que lhe custou a reforma da saúde.

Ora com essa reforma arrumada para já, setembro trará tempos difíceis para Trump, que já fez da reforma fiscal a sua nova prioridade.