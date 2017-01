Pub

Mark Ruffalo, Julianne Moore, Rosie Perez, Marisa Tomei, Sally Field e o realizador Michael Moore foram alguns dos famosos que participaram

Milhares de pessoas desafiaram o frio, na noite de quinta-feira, em Nova Iorque, participando numa iniciativa em que atores e políticos convocaram uma campanha de cem dias de "resistência pacífica" contra a administração de Donald Trump.

A iniciativa decorreu ao lado do Trump International Hotel e perto da Torre Trump, marcas da presença em Nova Iorque do magnata que dentro de poucas horas transformar-se-á no próximo Presidente dos Estados Unidos.

Segundo os organizadores, na ação contra Trump participaram entre 20 mil e 25 mil pessoas, muitas das quais exibindo cartazes com mensagens em que se lia "Como meu Presidente, nunca" ou "20 de janeiro de 2017, o dia em que a democracia morreu".

Aos atores Mark Ruffalo, Julianne Moore, Rosie Perez, Marisa Tomei ou Sally Field e ao realizador Michael Moore juntaram-se políticos e dirigentes sindicais para exigir unidade diante dos perigos que acreditam que Donald Trump representa como Presidente.

"Temos que seguir em frente - não para protestar contra Trump -, mas para proteger a nossa gente e os nossos valores", afirmou Ruffalo, uma das figuras que, a par com Michael Moore, esteve por detrás da convocatória da iniciativa.

"Atravessamos um momento muito perigoso", disse, por seu lado, Michael Moore.

A cantora Cher, de 70 anos, também aderiu à manifestação, que durou pouco mais de duas horas: "Vivi sob a administração de 12 Presidentes e nunca pensei que ia coincidir com este arrogante".

Nas diversas intervenções destacou-se a diversidade racial e cultural de Nova Iorque, que Ruffalo qualificou como "preciosa", e lançaram-se apelos para defender os imigrantes indocumentados das ameaças de deportação feitas por Donald Trump.

"Devemos juntar-nos para proteger algo precioso para nós que é termo-nos uns aos outros", afirmou Ruffalo.

O autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, uma figura política muito crítica com Trump, instou os participantes a iniciarem uma campanha de ação nos próximos dias em todas as cidades dos Estados Unidos.

"Amanhã [sexta-feira] não é o fim, é o começo", disse De Blasio, repetindo o apelo à "resistência pacífica" que foi promovido por Ruffalo e Moore.

Entre os que assistiram à iniciativa estavam representantes dos principais grupos étnicos da cidade, acompanhados por amigos, familiares e até pelas suas mascotes.

Ao palco montado para a iniciativa subiram atores e dirigentes políticos, todos eles coincidindo na necessidade de reforçar ações contra a administração de Trump e de proteger imigrantes ou muçulmanos.

"O poder do povo é maior do que o deste estúpido", afirmou Cher.

Entretanto, em Washington...

No exterior do DeploraBall, um dos locais onde se juntaram apoiantes de Trump, a polícia usou gás lacrimogénio para dispersar um grupo de manifestantes que atirou lixo a quem saía do edifício.

Os que votaram Trump pediam que "drenasse o pântano" de Washington D.C., e na véspera da cerimónia de investidura do 45º presidente dos EUA tomaram conta da cidade em festas de comemoração, descreve a Reuters. Os jantares e bailes que antecedem a tomada de posse fazem parte da tradição americana, tal como os protestos.

Donald Trump esteve num jantar com aqueles que financiaram a sua campanha na Union Station ao lado da mulher, Melania Trump, e a diretora de campanha, Kellyanne Conway, e do vice-presidente e da mulher, Mike e Karen Pence. O presidente eleito fez os agradecimentos da praxe e celebrou-se a si mesmo como o mais trabalhador dos candidatos que concorreram à Casa Branca.

Protestos continuam

Novos protestos estão marcados para esta sexta-feira, no centro de Washington. Cerca de 30 mil agentes policiais destacados para garantir a segurança na cerimónia de investidura e na capital.

Um dos maiores protestos anti-Trump é liderado pela Answer Coalition (Coligação Resposta, numa tradução livre), um grupo que prevê reunir milhares de pessoas junto ao Memorial da Marinha norte-americana. "É o dia 1, dizemos, de uma longa de resistência e acreditamos que vamos passar uma mensagem poderosa a Trump e ao governo", disse à Reuters Ben Becker, 33 anos, um dos membros da organização.

Para este sábado também estão previstas várias manifestações contra Donald Trump. São os primeiros que enfrentará já como presidente dos EUA.

Com Lusa

