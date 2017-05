O diretor interino do FBI, Andrew McCabe, no Senado, onde negou a argumentação da Casa Branca para justificar saída do seu antecessor

Decisão só foi discutida com figuras próximas do presidente. Este dirigiu ontem duras críticas a James Comey, que é elogiado pelo diretor interino da agência.

O diretor interino do FBI, Andrew G. McCabe, desmentiu ontem boa parte dos argumentos utilizados pela Casa Branca para justificar o afastamento de James Comey, cuja decisão, soube-se ontem, foi tomada numa atmosfera de secretismo, pelo presidente Donald Trump. E o presidente, em entrevista à NBC, veio contradizer a versão inicial apresentada para a decisão.

Numa audição perante a comissão para os serviços de informações do Senado, McCabe garantiu que "a larga maioria dos funcionários do FBI tinha profunda e positiva ligação ao diretor Comey" e ele "tinha e continua ter apoio generalizado no interior" da agência. Na audição esteve também o diretor nacional dos serviços de informações, Dan Coats, que admitiu não ter sido consultado sobre o afastamento de Comey. Coats e McCabe participavam, juntamente com o diretor da CIA, Mike Pompeo, e o presidente da Agência de Segurança Nacional (NSA), almirante Michael Rogers, numa reunião inicialmente marcada para discutir o nível e tipo de ameaças aos EUA, mas que foi, em larga medida, consagrada à questão da demissão de Comey e às investigações que este supervisionava. Nomeadamente, o caso dos mails enviados de um servidor pessoal por Hillary Clinton, quando foi secretária de Estado, e a questão da interferência russa nas presidenciais de 2016, a que Comey, pouco antes do afastamento, deixara no ar a hipótese de ter havido cumplicidade nessa interferência por parte da campanha do candidato republicano ou de alguns dos seus elementos.

Aliás, em paralelo com a audição, realizou-se uma reunião - não agendada - do presidente da comissão do Senado, o republicano Richard Burr e do principal representante democrata, Mark Warner, com o procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein. No final, os dois senadores afirmaram aos jornalistas que a comissão vai prosseguir e intensificar a investigação à possível interferência russa nas eleições de 2016. E The Wall Street Journal revelava ontem que Comey começara a "receber relatórios diários desde há três semanas" sobre esta questão. Segundo as fontes do jornal, o ex-diretor do FBI "estava apreensivo por informações que mostravam possíveis cumplicidades" entre a campanha de Trump e as ações russas.

Antes do encontro com Rosenstein, fora anunciado que a comissão requisitara ao ex-conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, a entrega de toda a documentação relacionada com as suas ligações a personalidades russas e conferências realizadas neste país. Isto por que Flynn se recusou a colaborar com a comissão quando esta se negou a conceder-lhe imunidade.

Por outro lado, Rosenstein era ontem uma das personagens centrais nas versões que corriam sobre a demissão de Comey. Inicialmente, a Casa Branca indicara que Trump tinha pedido ao procurador-geral Jeff Sessions e ao seu adjunto a elaboração de uma lista de razões para justificar o afastamento do ex-diretor do FBI, e que fora Rosenstein a elaborar a lista de argumentos. O que ontem o próprio negou, chegando a colocar a hipótese de se demitir, caso se mantivesse esta versão. Ao final da tarde (hora portuguesa), na referida entrevista à NBC, Trump declarou que decidira afastar Comey e apenas pedira a Rosenstein para elaborar um memorando que sustentasse aquela decisão. Por outro lado, na entrevista à NBC, o presidente manteve argumentos anteriores como o de que Comey criara a "confusão" no FBI, era "pomposo" e "falava demasiado".

Uma fonte próxima de Comey explicou à CNN que a demissão deste se devera "à intensificação das investigações à interferência russa" e ao facto daquele nunca ter "garantido lealdade pessoal ao presidente". O momento decisivo para a decisão de Trump terá sido quando Comey afirmou perante a comissão de Justiça do Senado, na passada semana, que se sentia "indisposto" por ter reaberto a investigação ao caso dos mails de Hillary Clinton e do modo como a decisão poderia ter influenciado o resultado das presidenciais de novembro. Para Trump, Comey estava a minimizar a sua vitória e, segundo contava ontem o The New York Times, numa sucessão de encontros com um núcleo restrito de pessoas, decidiu afastar o responsável pelo FBI. Ao contrário do procedimento habitual, refere o jornal, em que Trump quer ouvir muitas opiniões, neste caso só consultou o vice-presidente Mike Pence, o genro, Jared Kushner, o chefe de gabinete Reince Priebus, o conselheiro da Casa Branca Donald F. McGahn II, o estratega principal Stephen Bannon e o responsável da sua segurança pessoal desde há décadas, Keith Schiller. E deixou no Twitter uma mensagem que, de algum modo, anuncia a sua decisão: "A história da cumplicidade Rússia-Trump é uma falsidade. Quando é que o dinheiro dos contribuintes vai deixar de ser usado para investigar uma fantochada?"