Joe Arpaio estava acusado de deter pessoas por razões raciais

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu hoje indulto ao polémico ex-xerife Joe Arpaio, que enfrentava uma condenação de até seis meses de prisão depois de ser considerado culpado num caso de discriminação racial.

"O xerife Joe Arpaio tem 85 anos e mais de 50 anos de serviço admirável à nação, merece um perdão presidencial", afirmou Trump em comunicado.

Desde o início de 1993 e até ao passado mês de janeiro, Arpaio foi xerife do condado de Maricopa (Arizona) -- que inclui Phoenix --, num total de 24 anos em que ficou famoso a nível mundial pela mão dura para com os imigrantes ilegais e pelas severas condições na prisão sob a sua jurisdição.

O caso criminal de Arpaio remonta a quase uma década, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação contra o ex-xerife por violar os direitos civis dos latinos na sequência de várias queixas.

Segundo a investigação, os agentes sob as ordens de Arpaio paravam os condutores com base na raça, detinham as pessoas por mera suspeita de que eram ilegais e entregavam-nas às autoridades da imigração.

Em 2011, a justiça ordenou a Arpaio que abandonasse a prática de deter pessoas por razões raciais, mas o polémico xerife manteve a conduta.

Por desobedecer às ordens da justiça, uma juíza abriu em 2015 um processo contra o antigo xerife, que foi declarado culpado em julho passado, encontrando-se desde então à espera da condenação que podia ir até seis meses de prisão.

Trump tinha mostrado a sua admiração por Arpaio pela sua mão dura contra a imigração, enquanto o xerife de Maricopa foi dos primeiros a apoiar a candidatura presidencial do multimilionário nova-iorquino.

O indulto presidencial a Arpaio é o primeiro concedido por Trump desde que chegou à Casa Branca.