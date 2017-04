Pub

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu hoje luz verde à adesão do Montenegro à NATO, abrindo o caminho para a entrada deste pequeno país dos Balcãs na Aliança Atlântica, passo considerado pela Rússia como uma provocação.

"Hoje, o Presidente Donald Trump assinou o instrumento de ratificação do protocolo de adesão do Montenegro à Organização do Tratado do Atlântico Norte", informou a Casa Branca num comunicado.

Montenegro, que deverá tornar-se no 29.º Estado-membro da NATO, foi convidado a integrar a Aliança Atlântica em dezembro de 2015. O Senado norte-americano (câmara alta do Congresso) aprovou em finais de março o processo de ratificação por Washington.

A decisão de Trump era esperada, mas surge numa altura em que a relação entre Moscovo e Washington está tremida por causa do conflito na Síria e em que o chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, está na Rússia para uma primeira visita oficial.

Trump vai receber o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, na quarta-feira na Casa Branca.

Apesar da ratificação norte-americana, Montenegro ainda não será um membro de pleno direito da Aliança na próxima cimeira de líderes, agendada para 25 de maio em Bruxelas, afirmou, em finais de março, um responsável da NATO, que falou sob condição de anonimato. Trump é aguardado na capital belga para participar nessa reunião.

A adesão do Montenegro à Aliança Atlântica é um tema que divide este pequeno país dos Balcãs com 620.000 habitantes, onde a oposição pró-russa reclama um referendo sobre esta questão.

Durante a campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas, e após a sua eleição, Trump criticou fortemente a NATO, qualificando-a como uma organização "obsoleta". E repreendeu os Estados-membros da Aliança por não pagarem a sua parte na defesa comum e de se apoiarem sempre nos Estados Unidos.