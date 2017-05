Pub

As mensagens parecem ser uma reação às notícias que dão conta das contradições nas informações prestadas pelos porta-vozes da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos insinuou que talvez o melhor seja "cancelar todas as futuras 'conferências de imprensa' e entregar apenas respostas escritas", numa mensagem publicada esta sexta-feira no Twitter.

As mensagens parecem ser uma reação às notícias que dão conta das contradições nas informações prestadas pelos porta-vozes da Casa Branca no caso do despedimento do chefe do FBI, James Comey.

"Sendo um presidente muito ativo com muitas coisas a acontecer, não é possível aos meus representantes apresentarem as coisas com precisão perfeita", argumentou minutos antes. E, por isso, considerou depois que "talvez o melhor seja "cancelar todas as futuras 'conferências de imprensa' e entregar apenas respostas escritas".

A relação entre Trump e os media tem sido tensa desde a tomada de posse, com o presidente a eleger os meios de comunicação, nomeadamente os que designa como "fake news", como inimigos e adversários do povo americano.