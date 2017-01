Pub

No primeiro encontro com um governante estrangeiro desde a tomada de posse, o presidente americano lembrou que previu a saída do Reino Unido da UE. Theresa May defendeu importância e reforço de relação bilateral.

A importância da "relação especial" entre os Estados Unidos e o Reino Unido ficou ontem demonstrada na conferência de imprensa do presidente Donald Trump e da chefe do governo britânico Theresa May.

Falando na Casa Branca, Trump declarou que a "relação especial entre os nossos dois países tem sido uma das grandes forças para a justiça e para a paz na história". E elogiou a saída da União Europeia, o brexit, considerando que uma "Grã-Bretanha livre e independente é uma bênção para o mundo" e permite a Londres celebrar tratados de comércio livre sem ter ninguém a olhar sobre o ombro". "O brexit vai ser uma coisa fantástica para o seu país", disse ao mesmo tempo olhando para Theresa May. Esta diria depois que, com a saída da UE, o "Reino Unido abre-se ao mundo", salientando o relevo de um mais intenso relacionamento bilateral.

A governante britânica pronunciou-se como entusiasta da "relação especial" americano-britânica, afirmando "estarmos num momento em que podemos construir uma relação ainda mais forte". Para o Reino Unido, com a saída da UE, as relações comerciais com os EUA assumem uma relação ainda maior e a concretização de acordos nesta área é politicamente útil para ambos os dirigentes.

Ainda sobre o brexit, Trump recordou que estava na Escócia na altura da votação e que no dia anterior previu a vitória do campo do não à UE. "Nessa altura, fui ridicularizado", disse para recordar depois que sempre defendeu essa solução e ainda acha a correta.

Na resposta a uma pergunta sobre como seria a relação pessoal entre dois dirigentes tão diferentes entre si, May e Trump insistiram que a sua preocupação principal "são as pessoas que trabalham" e que é normal a existência de divergências. Neste ponto, a governante britânica insistiu na necessidade de se manterem as sanções à Rússia, aplicadas devido à anexação da Crimeia e à intervenção no Leste da Ucrânia, algo que aparentemente o presidente dos EUA estaria disposto a rever. Mas noutro ponto, a questão dos 2% do PIB para o orçamento da Defesa dos países da Aliança Atlântica, May alinhou com a posição de Trump (e posição constante dos EUA na matéria), de que é necessário "dividir os custos de forma justa" entre os membros da NATO. Ainda sobre questões de Defesa, May referiu que "a cooperação militar é a mais forte que pode existir entre dois países, e anunciou que o presidente aceitara o convite da rainha Isabel II para visitar o Reino Unido "no meio do ano".

Ambos acentuaram a importância de derrotar "o terrorismo islamita", tendo Trump, numa pergunta sobre o recurso a técnicas de tortura como o afogamento simulado, em que diverge da posição do secretário da Defesa, James Mattis, tornado claro que em última análise seguirá a opinião deste último.

Antes do encontro com a chefe do governo britânico, o presidente Trump manteve uma conversa telefónica - cerca de 60 minutos - com o seu homólogo do México, Enrique Peña Nieto, tendo sido abordada a controversa questão do muro que o primeiro pretende erigir na fronteira comum, insistindo que o custo da construção seja suportado pelas autoridades mexicanas. Num comunicado divulgado posteriormente na Cidade do México, lia-se que o diálogo foi "construtivo e produtivo", tendo sido ainda abordados o défice dos EUA nas relações comerciais com o México - que Trump disse ser de "60 mil milhões de dólares" (56 mil milhões de euros) na conferência de imprensa com May - e o tráfico de armas e droga na fronteira comum.