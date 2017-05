Pub

Líder da Câmara dos Representantes e a Comissão dos Serviços de Informações do Senado esperam que a Casa Branca esclareça história. Pela primeira vez, há mais americanos a favor da destituição do presidente

A presidência de Donald Trump viu-se esta terça-feira envolvida em mais uma polémica, depois de o Washington Post noticiar que o presidente norte-americano tinha partilhado informações classificadas com altos responsáveis russos. Trump defendeu o seu "absoluto direito" de o fazer, enquanto Moscovo nega ter recebido informações secretas. Oficiais como o secretário de Estado e o conselheiro para a Segurança Nacional garantem que o presidente não comprometeu fontes. Mas há quem já fale em destituição e até o líder dos republicanos no Senado já se mostrou farto com todo do drama vindo da Casa Branca.

"Como presidente eu quis partilhar com a Rússia (num encontro da agenda pública da C. B.), que eu tenho o absoluto direito de fazer, factos ligados ao terrorismo e à segurança aérea. Razões humanitárias, além disso eu quero a Rússia intensifique a sua luta contra o ISIS & terrorismo", escreveu no Twitter o presidente norte-americano.

A confirmação feita por Trump de que tinha dado informação sensível durante um encontro na Casa Branca, no dia 10, com ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, e o embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, veio minar os esforços feitos por assessores da Administração, que tentaram minimizar o impacto da notícia avançada pelo Post.

Segundo o jornal, o presidente disponibilizou a Lavrov informação relacionada com a possibilidade de o Estado Islâmico utilizar computadores portáteis para realizar algum tipo de ataque terrorista em voos comerciais. Esta informação foi dada por um país aliado dos EUA e o seu conteúdo é de tal forma secreto que outros parceiros não tiveram acesso a ele, segundo fontes citadas pelo The Washington Post.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, descreveu a notícia do jornal como "mais uma falsidade [fake]". O mesmo foi dito pela Casa Branca. "O artigo é falso", afirmou o conselheiro para a Segurança Nacional, o general H.R. McMaster, que assegurou que Trump não revelou "fontes, métodos ou operações militares" a Lavrov, apesar de o jornal não falar disso no seu artigo. "Eu estava lá, não aconteceu", insistiu McMaster, que admitiu porém que Trump e Lavrov falaram sobre um "conjunto de ameaças comuns", incluindo "ameaças à aviação comercial". O secretário de Estado norte-americano participou também no encontro, e tal como McMaster, Rex Tillerson negou que se tenha falado sobre "fontes, métodos ou operações militares".

A grande questão, e que mostra mais uma vez a desorganização que reina da Casa Branca, é que, no seu tweet, Donald Trump não questiona a veracidade da notícia do The Washington Post, ao contrário do que fizeram McMaster, Tillerson e até Moscovo.

Já durante a tarde desta terça-feira, e depois do tweet de Trump, McMaster deixou de negar a partilha de informações, adiantando que o presidente não sabia quem era a fonte. "O que o presidente partilhou foi totalmente apropriado", sublinhou. Segundo o The New York Times, Israel foi a fonte da informação dada por Trump à Rússia.

Este novo episódio de caos na Casa Branca está a desagradar aos republicanos no Congresso. O líder da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse estar à espera de uma explicação detalhada sobre o assunto. Já Mitch McConnell, o líder da maioria do Senado, afirmou esperar "menos drama" vindo da Casa Branca. "Acho que com um pouco menos drama da Casa Branca em muitas coisas poderíamos concentrar-nos na nossa agenda", declarou à Bloomberg TV.

A Comissão dos Serviços de Informações do Senado, liderada pelo republicano Richard Burr, também já pediu explicações à Casa Branca sobre as alegações de que Trump teria partilhado informações com a Rússia, anunciou uma porta-voz.

Toda esta polémica trouxe novamente à baila a possibilidade de Donald Trump ser destituído do seu cargo, com um grupo de peritos legais especialistas em segurança nacional a defenderem que o fornecimento de informação secreta a oficiais russos pode ser uma "violação do juramento do presidente".

"Questões criminais à parte... Se o presidente deu esta informação por descuido ou negligência, ele terá violado o seu juramento", sustentam estes especialistas numa análise publicada no Lawfare. "Não há nenhuma razão para que o Congresso não considere uma violação grotesca do juramento do presidente como uma base autónoma para um impeachment", escrevem os mesmos especialistas.

Uma sondagem feita pela Public Policy Polling, entre os dias 12 e 14, mostra que, pela primeira vez, há mais americanos a apoiar (48%) a destituição de Trump do que contra (41%).