Presidente dos EUA diz que ficará contente se Israel e Palestina estiverem contentes: "posso viver com qualquer solução"

Nada os une mais do que a desconfiança e retórica agressiva em relação ao Irão. Isso ficou claro ontem na conferência de imprensa conjunta de Donald Trump com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Em nenhuma outra questão os dois foram tão afinadamente assertivos. O presidente dos EUA e o líder judeu voltaram a referir-se ao regime de Teerão como uma espécie de inimigo público número um, reafirmando que é preciso fazer tudo para impedir que o Irão desenvolva armas nucleares. Trump sublinhou as sanções que já foram impostas e garantiu que iria fazer mais, sem especificar o quê.

Questionado sobre os jornalistas sobre a solução dos dois estados para o processo de paz entre Israel e a Palestina, Donald Trump acabou por contornar o assunto, evitando tomar partido. "Estou a avaliar a possibilidade de dois Estados e de um Estado", disse. E, em jeito de tanto faz, acrescentou: "Gosto da solução que os dois lados gostarem. Se eles estiverem contentes eu também estou".

Netanyahu também foi pouco assertivo nesta matéria. Limitou-se a dizer que uma das prerrogativas essenciais para a paz é a Palestina reconhecer a existência de Israel e deixar de pretender a sua destruição. "Depende de que Estado [palestiniano] estamos a falar", disse, evitando ser taxativo na apologia da solução dos dois Estados, algo que defende desde o discurso de tomada de posse em 2009.

Do ponto de vista da posição norte-americana a mudança de agulha é notória. Barack Obama, tal como as Administrações anteriores, sempre sublinhou que o fim do conflito teria que passar de forma incondicional pela criação de um Estado palestiniano. Já não é assim. Escreve o The New York Times que a posição do presidente dos EUA marca um "significativo afastamento de décadas de ortodoxia diplomática".

Os palestinianos certamente não gostaram do que ouviram. "A solução dos dois Estados não é algo que tenha surgido agora. É um consenso internacional", disse à Reuters Husam Zomlot, conselheiro para assuntos estratégicos de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana. Ontem de manhã, antes do encontro entre os líderes de Israel e dos EUA, também o secretário-geral das Nações Unidas foi muito claro nas declarações que fez. "Não há uma solução alternativa a não ser a solução de dois estados", afirmou António Guterres.

Donald Trump mostrou-se esperançoso em vir a conseguir um "grande acordo" de paz e frisou que os dois lados terão que fazer cedências. Num registo otimista, Netanyahu frisou que pela primeira vez muitos dos países árabes na região não veem Israel como um inimigo, mas sim como um aliado, vincando que é importante "aproveitar este momento e explorar novas avenidas para a paz".

Os dois políticos apareceram lado a lado para enfrentar os jornalistas poucos minutos depois de Bibi - o diminutivo de Netanyahu que o próprio Trump utilizou durante a conferência de imprensa - e a sua mulher Sara terem sido recebidos pelo presidente e pela primeira-dama, Melania, à entrada da Casa Branca. Tiveram pouco tempo para acertar agulhas antes da comunicação, sinal de que o trabalho de casa estava feito.

A questão dos colonatos surgiu também nas perguntas dos jornalistas. Trump frisou que gostaria de ver Israel "travar a expansão durante algum tempo". O primeiro-ministro israelita, por seu turno, desviou a questão dizendo que os colonatos "não são a questão principal" do conflito.