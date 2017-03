Pub

Presidente dos EUA diz que as comunicações do seu gabinete foram intercetadas durante a campanha eleitoral

O presidente dos EUA voltou este sábado a usar o Twitter para fazer acusações graves: Trump escreveu na rede social que acabara de descobrir que Obama tinha colocado as comunicações do gabinete que usava na Trump Tower sob escuta, no período imediatamente antes das eleições do passado mês de novembro.

"Terrível! Acabo de saber que Obama pôs os meus telefones sob escuta na Trump Tower antes da vitória. Nada foi encontrado. Isto é Macarthismo!", escreveu Trump na primeira de várias mensagens sobre o assunto.

"É legal que um presidente coloque sob escuta a corrida presidencial antes das eleições? Um novo mínimo!", escreveu minutos depois. "Aposto que um bom advogado conseguiria fazer um ótimo caso com o facto de o presidente Obama ter posto os meus telefones sob escuta em outubro, antes das eleições", continuou Trump. "Quão baixo desceu o presidente Obama ao pôr os meus telefones sob escuta durante o sagrado processo das eleições. Isto é Nixon/Watergate. Homem mau (ou doente)!", rematou.

Ao mesmo tempo que ia partilhando no Twitter as mensagens sobre as alegadas escutas da administração Obama, Trump empenhou-se igualmente em defender Jeff Sessions, o recém-apontado procurador-geral dos EUA, que tem sido questionado sobre o encontro com o embaixador russo durante a campanha para as presidenciais de 2016, que Trump venceu. Com os 'tweets' em que denunciou as escutas, Trump intercalou outros dizendo que o mesmo embaixador russo visitou a Casa Branca durante a presidência de Obama 22 vezes, e quatro só no ano passado.

Como tem acontecido com outros assuntos que o presidente dos EUA leva para o Twitter - nomeadamente as acusações de fraude no processo eleitoral de novembro do ano passado - Trump não forneceu pormenores ou outros detalhes que permitam perceber em que informações se baseia para avançar com as alegadas escutas de Obama.