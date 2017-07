Pub

Presidente norte-americano considera que Pequim poderia "facilmente resolver o problema".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no sábado a China de inação face à Coreia do Norte, após o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental, considerando que Pequim poderia "facilmente resolver o problema".

"Estou muito dececionado com a China. Os nossos antigos líderes, ingénuos, permitiram-lhes fazer centenas de milhares de milhões de dólares por ano em comércio e, no entanto, não fazem nada por nós em relação à Coreia do Norte", escreveu na rede social Twitter.

"Não permitiremos que isto continue. A China poderia facilmente resolver este problema!", acrescentou.

Trump condenou na sexta-feira o lançamento de um novo míssil balístico pela Coreia do Norte, e garantiu que vai tomar "todas as medidas necessárias" para proteger o seu país e os aliados na região.

O míssil balístico intercontinental lançado pela Coreia do Norte, o segundo deste tipo em menos de um mês, é "a última ação imprudente e perigosa" do regime de Pyongyang, criticou Trump, num comunicado divulgado pela Casa Branca.

"Ao ameaçar o mundo, estas armas e testes isolam ainda mais a Coreia do Norte, enfraquecem a sua economia e sacrificam o seu povo", destacou Trump.

Em resposta, a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram na sexta-feira um teste com mísseis balísticos.

Na quinta-feira, o Congresso dos Estados Unidos deu luz verde a um pacote de sanções contra a Coreia do Norte, Irão e Rússia, que está pendente da assinatura de Trump, que prevê assiná-lo, segundo indicou a Casa Branca na sexta-feira.

Após o teste realizado por Pyongyang a 04 de julho, Trump garantiu que estava a preparar "coisas bastante severas" como resposta à Coreia do Norte, apesar de o seu secretário para a Defesa, James Mattis, ter dito que atualmente não via motivos para ir "para a guerra" com o país.