O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quarta-feira o grupo de vendas 'online' Amazon de destruir o pequeno comércio e o emprego, num momento em que vários empresários se afastam da administração norte-americana.

"A Amazon causa grande dano aos pequenos retalhistas que pagam impostos. Muitas localidades nos Estados Unidos sentem os efeitos. Muitos empregos são destruídos!", afirmou Trump na rede social Twitter.

O líder da Amazon, Jeff Bezos, é também proprietário do jornal The Washington Post, alvo frequente dos ataques do presidente norte-americano.

Trump não deu exemplos precisos, mas vários retalhistas, nomeadamente nos setores do vestuário e da eletrónica, viram as suas vendas baixar nos últimos anos devido à concorrência do comércio 'online'.

Os últimos números oficiais apontam para um aumento de 0,6% nas vendas a retalho no mês de julho e um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, mas são sobretudo os distribuidores na internet que registam um avanço mais significativo no mês passado (1,3%).

Vários dirigentes de empresas norte-americanas demarcaram-se nos últimos dias do presidente do Estados Unidos, deixando de integrar órgãos de aconselhamento em matéria de política económica e industrial, depois de declarações dúbias de Trump em relação à extrema-direita e ao seu envolvimento na violência registada no fim de semana em Charlottesville, na Virgínia.