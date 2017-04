Pub

No sábado, o lançamento de um míssil balístico de médio alcance aparentemente falhou, naquele que seria o terceiro teste este mês.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que o Presidente chinês tem pressionado a Coreia do Norte sobre o seu programa de mísseis e armas nucleares.

Numa entrevista ao canal norte-americano CBS, que será hoje transmitida, Donald Trump disse que "não ficará feliz se a Coreia do Norte realizar um teste nuclear" e que acredita que o Presidente da China, Xi Jinping, também não ficará satisfeito.

Questionado sobre se isso significa ação militar, o Presidente norte-americano respondeu: "Não sei. Quero dizer, vamos ver".

No sábado, o lançamento de um míssil balístico de médio alcance aparentemente falhou, naquele que seria o terceiro teste este mês.

A Coreia do Norte testa com frequência vários mísseis balísticos, apesar das proibições da Organização das Nações Unidas, como parte da sua vontade de desenvolver mísseis balísticos de longo alcance, com capacidade nuclear, capazes de atingir o território principal dos EUA.

Trump já tinha considerado na noite de sexta-feira (princípio da madrugada de sábado na Coreia) que a Coreia do Norte, ao efetuar mais um disparo de um míssil, "faltou ao respeito" à China.