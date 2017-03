Pub

Presidente prefere obter informações através de media conservadores e próximos da extrema-direita do que nos briefings dos serviços secretos

"Esta manhã vi o Fox&Friends, eu costumo ver [o programa] - gosto daquele grupo de três pessoas." Em entrevista a Tucker Carlson, transmitida pela FOX News, Donald Trump voltou, na noite de quinta-feira para ontem, a afirmar-se fã do programa das manhãs daquela estação de televisão, apresentado por Steve Doocy, Ainsley Earhardt e Brian Kilmeade. E se dúvidas houvesse, o presidente, que pouco antes atacara os media tradicionais e os jornalistas que lá trabalham - "são más pessoas, minha gente!" - num comício em Nashville no Tennessee, começou ontem o dia a retweetar duas notícias do Fox&Friends, uma sobre a reforma da saúde e outra sobre jihadistas que usam vistos religiosos para entrarem nos EUA.

Fox&Friends (Fox e os amigos, numa tradução literal), Breitbart News, The Mark Levin Show, Drudge Report, são várias os media, todos eles ligados à (extrema)-direita americana e aos meios conservadores, alguns conhecidos por veicularem teorias da conspiração, que Donald Trump gosta de citar no Twitter. Segundo a NBC, a rotina do presidente começa por volta das 06.00 e envolve assistir ao Fox&Friends, cujas notícias muitas vezes o levam a escrever no Twitter sobre os acontecimentos do dia. Dali, o milionário segue para uma pequena sala na West Wing onde lê os jornais. The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times, The Washington Post, mas também o tabloide The New York Post, um dos favoritos de Trump, são postos à sua disposição. Tal como uma pilha de impressões dos sites conservadores que o presidente usa como principais fontes de informação, incluindo o Breitbart News, próximo da extrema-direita e cofundado pelo agora estratega principal da Casa Branca, Steve Bannon.

"O presidente pode usar estas fontes para o seu próprio entretenimento, mas não são o que se espera que um presidente use como base para tomar decisões políticas importantes", explica ao DN Tobe Berkovitz. Para o professor de Comunicação da Universidade de Boston, "os media conservadores fornecem uma forma de o presidente se ligar com a sua base", mas "tomar decisões sobre questões de segurança nacional e de política externa, o presidente tem de se basear em relatórios dos serviços secretos e em informações fornecidas por fontes do Congresso".

Ora isso pode não estar a acontecer. Na sua primeira semana na Casa Branca, o Washington Post noticiava que o presidente ainda só tinha tido dois briefings com os serviços secretos para receber informações classificadas. Inquirida na CNN sobre este facto, a conselheira presidencial Kellyanne Conway não o desmentiu, referindo antes que Trump recebia informação suficiente através dos telefonemas com líderes mundiais.

Sem qualquer experiência política antes de ser eleito presidente tem-se envolvido numa guerra de palavras com algumas agências secretas, sobretudo a CIA e o FBI devido às fugas para a imprensa sobre a investigação ao alegados envolvimento russo na campanha presidencial americana. "O FBI é totalmente incapaz de parar as fugas que têm afetado o nosso governo há muito. Nem sequer consegue encontrar a fuga dentro do próprio FBI", escreveu no Twitter em finais de fevereiro.

Mas se os serviços secretos estão na mira de Trump, o seu verdadeiro ódio de estimação são os "media falsos". Alvos frequentes de tweets irados do presidente são a CNN e o New York Times. Mas a NBC, a CBS ou o Washington Post também já foram acusados de veicular "falsas notícias", as fake news que Trump denuncia. "O presidente ataca os media tradicionais em resposta ao fluxo constante de notícias e artigos de opinião negativos para ele e para a sua Administração", explica Tobe Berkovitz. Consultor político desde 1974, o académico conhece bem a relação entre políticos e media e recorda que "os presidentes anteriores reagiram aos media de formas muito diversas mas nenhum foi tão agressivo como Trump". Mesmo se "[Richard] Nixon atacou os media" e "Clinton e Hillary os definiram como sendo "uma vasta conspiração de direita".

Ávido utilizador do Twitter - um artigo da NBC retrata-o a vaguear pela Casa Branca, de telemóvel na mão, pronto a retweetar os seus programas ou sites favoritos ou a denunciar as "fake news". A verdade é que com mais de 26 milhões de seguidores no Twitter, Trump parece precisar muito pouco dos media para passar as suas ideias. "Obama também não precisava, mas os media adoravam-no", lembra Berkovitz antes de acrescentar que "Trump vai mais longe". E remata: "O senso comum falhou sempre na avaliação de Trump. Talvez ele continue a desafiar a gravidade".