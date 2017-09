Pub

Jovens que foram para os EUA quando eram crianças não podiam ser deportados, graças a uma ordem executiva de Obama

O presidente Donald Trump acabou esta terça-feira com um programa que protegia os imigrantes que foram levados ilegalmente para os Estados Unidos enquanto eram crianças de serem deportados. Estima-se que esta medida afete cerca de 800 mil pessoas, cujo destino fica agora nas mãos do congresso.

A medida, conhecida como Ato Diferido para Chegadas de Crianças, (DACA, sigla em inglês) foi criada por Barack Obama através de uma ordem executiva em 2012. O programa permite a jovens que foram levados para os EUA em criança de forma ilegal receberem proteção contra deportação, autorização de trabalho e número de segurança social. Estes jovens também são conhecidos como 'dreamers'.

Esta terça-feira, numa declaração à imprensa, o procurador-geral Jeff Sessions disse que o programa era "um exercício inconstitucional de autoridade do ramo executivo" e "uma ação de amnistia executiva unilateral" que "negava trabalhos a centenas de milhares de americanos permitindo a imigrantes ilegais ficarem com esses trabalhos".

Desta forma, a administração norte-americana dá um prazo de seis meses para o Congresso dos EUA encontrar uma solução legal para as pessoas protegidas pelo programa DACA.

"Congresso, preparem-se para fazer o vosso trabalho - DACA!", escreveu o Presidente dos EUA no Twitter.

A maioria dos abrangidos por este programa é natural do México e de outros países da América Latina. Ainda assim, a decisão de Trump irá afetar um número indeterminado de jovens portugueses, que pode chegar às várias centenas.

Apesar de a comunidade portuguesa ser documentada na sua grande maioria, Helena da Silva Hughes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford, disse que "nos últimos anos muitos imigrantes, sobretudo dos Açores, foram juntar-se a familiares que já estavam" nos Estados Unidos e que alguns dos mais jovens encontraram proteção nesta ordem executiva.

Cerca de 300 mil pessoas poderão perder a proteção de que usufruem se o congresso não encontrar uma solução até 2018 e mais 320 mil pessoas poderão ser afetadas entre janeiro e agosto de 2019, segundo a CNN.

O Estado norte-americano calcula que 2,1 milhões de pessoas possam beneficiar do programa, que não inclui pessoas com mais de 31 anos ou que tenham chegado depois de 2007.

Neste momento, 750 mil pessoas usufruem das suas proteções, o que lhes permitiu ir para a universidade, trabalhar de forma legal, visitar o país de origem e ter carta de condução.

Numa segunda mensagem, Trump disse: "Não se enganem, vamos colocar o interesse dos CIDADÃOS AMERICANOS PRIMEIRO! Os homens e mulheres esquecidos não serão mais esquecidos."

Uma lei para proteger estes jovens tem apoio nos dois partidos, na Câmara dos Representantes e no Senado, mas enfrenta forte oposição de alguns republicanos, que consideram a iniciativa uma amnistia, e uma agenda legislativa já muito preenchida, com a reforma fiscal, a aprovação de um novo orçamento e um novo limite de endividamento do país.

As únicas diferenças destas pessoas para um cidadão norte-americano é que não têm passaporte, não podem votar e podem ser deportados se cometerem algum crime.

O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse esta terça-feira que a medida aprovada por Obama foi "um claro abuso de autoridade" e que no cerne da questão estão "os jovens que foram levados para este país sem qualquer culpa".