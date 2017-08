Pub

Saídas por causa da forma como a Casa Branca reagiu aos confrontos em Charlottesville acabaram por ditar o fim destes organismos

Donald Trump decidiu, esta quarta-feira, acabar com dois grupos de conselheiros compostos por altos responsáveis corporativos e de empresas.

A decisão surge depois de oito empresários se terem demitido após as reações da Casa Branca aos violentos confrontos em Charlottesville, Virginia, que puseram novamente a tensão racial na ordem do dia nos EUA

As baixas mais recentes foram os CEO da Campbell Soup e da 3AM, que parecem ter sido a gota de água para Donald Trump.

Assim, o Manufacturing Council e o Strategy & Policy Forum foram encerrados.

"Ao invés de colocar pressão nas pessoas ligadas aos negócios que estão no Manufacturing Council e no Strategy & Policy Forum, vou acabar com ambos. Obrigado a todos", escreveu Trump no Twitter.

Vários empresários e pessoas ligadas ao mundo empresarial têm sido pressionados para se demarcar dos comentários e da reação de Donald Trump ao que se passou em Charlottesville.

O Presidente condenou os confrontos que aconteceram no fim de semana, dos quais resultou diretamente uma vítima mortal, durante uma marcha de supremacistas brancos, mas acabou por dividir também as culpas, questionando o papel daqueles que se manifestaram contra a marcha.

Já esta terça-feira, numa conferência de imprensa no lobby da Trump Tower, Donald Trump disse achar que "há culpa dos dois lados". "E então a alt-left [esquerda alternativa] que carregou, como vocês dizem, sobre a alt-right, têm algum tipo de culpa?"