Pub

O Presidente norte-americano parece ter mudado de atitude, uma vez que antes dizia que era a China que deveria lidar com a questão norte-coreana

Donald Trump abordou a situação na Coreia do Norte depois de os Estados Unidos terem largado uma bomba não-nuclear no leste do Afeganistão, o mais potente dispositivo convencional do arsenal norte-americano.

"A Coreia do Norte é um problema, o problema será tratado", afirmou Donald Trump.

Na semana passada, Trump esteve reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Até essa cimeira, o Presidente norte-americano apelava à China que contivesse o belicismo da Coreia do Norte, um discurso que agora alterou.