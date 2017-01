Pub

Stéphane Dión cede o lugar a Chrystia Freeland depois de ter sido muito agressiva com o candidato republicano durante a campanha presidencial nos Estados Unidos. Mas a nova ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, que até fala russo, tem um historial de tensão com Moscovo.

Chrystia Freeland, até ao momento ministra do Comércio Internacional, foi promovida a chefe da Diplomacia canadiana. A sua antecessora, Stéphane Dion, terá sido afastada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau para salvaguardar as relações com os Estados Unidos, agora que Donald Trump está a poucos dias de tomar posse como presidente. É que durante a campanha eleitoral americana a ex-ministra multiplicou-se em tomadas de posição contra o candidato republicano, dizendo, por exemplo, que para o Canadá era inaceitável a proposta de Trump de recusar a entrada de muçulmanos no grande vizinho do sul.

Trudeau, um primeiro-ministro que tem beneficiado da ascensão de Trump para reforçar a imagem do Canadá como o verdadeiro país multicultural da América do Norte, justificou as mudanças no governo com a necessidade de ter uma equipa sólida para futuras negociações, pois "as mudanças em Washington vão trazer oportunidades e desafios ao Canadá".

O Canadá partilha uma fronteira de quase nove mil quilómetros com os Estados Unidos, a mais longa do mundo entre dois países, e tem o vizinho do sul como o principal parceiro económico. Apesar da proximidade geográfica, a história (o Canadá tem uma forte componente francófona e por outro lado continua a ter a rainha de Inglaterra por chefe do Estado) levaram a que haja hoje grande diferença cultural e política entre aqueles que são o segundo e quarto maiores países do mundo, com o do Norte a ter muito mais em comum com a Europa, desde o sistema partidário até ao Estado social. Também é enorme a diferença de população, com os canadianos a serem 35 milhões e os americanos quase dez vezes mais.

Contudo, a nova ministra dos Negócios Estrangeiros poderá trazer problemas à relação com outro gigante, a Rússia. Freeland, que estudou Literatura Russa e domina várias línguas eslavas, é uma antiga jornalista, que foi correspondente na Ucrânia do Financial Times, Washington Post, Economist e Reuters. Apoiante das manifestações em Kiev que afastaram o presidente ucraniano pró-russo, chegou a ser inscrita numa lista de personalidades canadianas proibidas de entrar na Rússia, uma retaliação de Moscovo às sanções de Otava por causa da anexação da Crimeia.