O primeiro dia de negociações em Astana entre o governo e os rebeldes sírios terminou ontem sem grandes avanços, como era esperado, mas os três estados garantes - Rússia, Turquia e Irão - vão continuar hoje com as conversações na esperança de conseguir emitir um documento conjunto. Uma das dificuldades no acordo, com base num rascunho que foi citado pela agência russa TASS, passa pela aparente rejeição dos rebeldes em aceitar Teerão num papel de mediador do cessar-fogo. O dia de ontem ficou marcado pela trocas de palavras (indireta, porque os rebeldes recusaram um frente-a-frente) entre os representantes de ambos os lados.

O principal negociador de Assad, Bashar Jaafari, considerou "provocadoras" as afirmações do representante dos rebeldes, acusando-os de defender os "crimes de guerra" perpetrados pela milícia anteriormente conhecida como Frente Al-Nusra. Mohammed Alloush tinha dito que o governo sírio era uma "entidade terrorista" e admitira que uma solução política era a escolha preferida dos rebeldes, mas "não é a única". Os rebeldes recusaram negociar diretamente com os enviados de Assad, alegando que este não tinha respeitado o acordo de 30 de dezembro, isto é, o frágil cessar-fogo negociado por Rússia e Turquia.

Ao contrário das falhadas negociações de Genebra, que tiveram o apoio das Nações Unidas e envolveram figuras políticas da oposição no exílio, as conversações que decorrem agora na capital do Cazaquistão são as primeiras em que a delegação opositora é formada exclusivamente por representantes dos grupos armados. O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, também está presente.

"Se as negociações forem um êxito, somos pelas negociações. Se fracassem, infelizmente, não teremos outra escolha senão continuar o combate", advertiu Usama Abu Zeid, um porta-voz da delegação rebelde à agência de notícias francesa AFP. Já representantes das milícias curdas sírias YPG deixaram claro que não terão que cumprir qualquer acordo que seja alcançado, visto não estarem a participar nas negociações.

A agência TASS citou um rascunho do comunicado final no qual Moscovo, Ancara e Teerão se comprometeram a combater em conjunto o Estado Islâmico e a Jabhat Fateh al-Sham (antiga Frente al-Nusra ou Al-Qaeda no Iraque) e estabelecer um mecanismo conjunto para a monitorização do cessar-fogo. Contudo, os rebeldes sírios acusam o Hezbollah (milícia xiita ligada ao Irão) de sistematicamente violar esse cessar-fogo, pelo que Teerão nunca poderá ser credível a monitorizá-lo. Por outro lado, continuam a existir divergências fundamentais, nomeadamente no que diz respeito ao futuro do presidente sírio - os rebeldes exigem que este deixe o poder.