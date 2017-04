Pub

Sete juízes vão decidir se Dilma Rousseff e o seu então vice-presidente cometeram abusos nas eleições presidenciais de 2014.

Hoje é o dia mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil: a corte de sete juízes pode derrubar um presidente. Ou começar a derrubar, porque o julgamento de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), e de Michel Temer, do Partido do Movimento da Democracia Brasileira (PMDB), por suspeita de abuso de poder político e de poder económico, tende a ser longo. Caso o coletivo vote maioritariamente pela perda de mandato, serão convocadas presidenciais indiretas - presidente eleito pelo Congresso Nacional.

O processo começou logo após as eleições de outubro de 2014, quando o candidato derrotado Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), interpôs ação contra a lista vencedora, composta por Dilma, candidata a presidente, e Temer, candidato a vice, alegando irregularidades financeiras da campanha. Essas irregularidades - contas pagas com dinheiro desviado da estatal Petrobras - foram entretanto comprovadas em depoimentos de antigos executivos da Odebrecht, construtora envolvida nesses desvios e peça-chave da Operação Lava-Jato.

Por isso acredita-se que a partir das 13.00 de hoje em Portugal o juiz relator Herman Benjamin, sobre quem todos os holofotes da política e da economia têm incidido nas últimas semanas, se pronunciará durante a leitura do resumo de 1086 páginas, de um processo com quase oito mil dividido em 27 volumes, a favor da perda de mandato de Dilma e de Temer.

A seguir, os advogados de acusação, ou seja do PSDB, tomarão a palavra por 15 minutos, antes dos da defesa, quer o do PT quer o do PMDB, se pronunciarem pelo mesmo período. Ao que tudo indica, os advogados do PSDB e os do PMDB concordarão em separar as contas de Dilma, cuja culpabilidade defenderão, das contas de Temer, às quais não têm objeções. É que na altura em que o PSDB entrou com a ação, PT e PMDB estavam coligados no governo; entretanto, com o impeachment de Dilma, o PSDB juntou-se ao PMDB no executivo, deixando o PT na oposição.

Depois de breve discurso do vice-procurador-geral eleitoral, os outros seis juízes da corte iniciarão os seus votos a favor ou contra a indicação dada por Benjamin. A qualquer momento, um deles pode pedir "vistas" do processo e adiar o julgamento por agora previsto para ter quatro sessões de discussão nesta semana.

O presidente do TSE é o membro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, considerado muito próximo de Temer, o que é tido pelos observadores como um ponto a favor do governo. Outro ponto é o facto de nas próximas semanas dois dos juízes terminarem os seus mandatos no TSE, sendo substituídos por magistrados escolhidos pelo presidente da República.

Caso a decisão da maioria dos juízes seja favorável à perda de mandato de Dilma e de Temer, os acusados devem recorrer ao STF. Se o STF confirmar a sentença, serão realizadas eleições indiretas, ou seja, o presidente será escolhido pelos 594 deputados e senadores.

São Paulo