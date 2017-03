Pub

O ministro da Justiça italiano já mandou investigar os contornos deste caso

Um homem acusado de violação foi absolvido por um tribunal italiano porque a vítima não gritou. A mulher terá dito "basta", mas isso não será o suficiente, no entender deste tribunal, para provar que não consentia na relação sexual. O ministro da Justiça italiano já mandou investigar o caso.

A decisão do tribunal de Turim data do mês passado e diz respeito a uma situação ocorrida em 2011, conta a BBC News, citando a agência noticiosa italiana Ansa e o jornal Corriere della Sera. A mulher, que trabalhava nos hospitais de Turim com contratos temporários, alegou que o acusado a obrigara a ter relações sexuais mediante a ameaça de que lhe deixaria de dar trabalho.

Vítima de abusos sexuais pelo pai quando era criança, a mulher admitiu não ter usado da força e veemência que eventualmente a situação exigisse. "Às vezes dizer 'não' é suficiente, mas talvez não tenha usado a força e a violência que deveria ter usado, mas isso acontece porque em frente de pessoas muito fortes eu congelo", afirmou, citada pela BBC.

O tribunal considerou que a violação não aconteceu e absolveu o acusado. Agora, a mulher enfrenta acusações de calúnia.

O ministro da Justiça, Andrea Orlando, pediu uma investigação ao caso.