Três pessoas foram mortas a tiro, no domingo, durante uma corrida automóvel no estado norte-americano do Wisconsin (norte), disse a polícia norte-americana.

O xerife do condado de Kenosha David Beth disse que as autoridades receberam um alerta, depois das 19:00 (02:00 de hoje em Lisboa).

Os três homens foram baleados por outro indivíduo perto de um ponto de venda de comida, disse Beth numa conferência de imprensa no domingo à noite.

Não foram detidos suspeitos.

"Eles não fazem ideia do que aconteceu, do que causou isto", disse o xerife, depois de terem sido recolhidos depoimentos de amigos das vítimas.

Dois dos homens morreram no local, e o terceiro morreu depois de ser transportado para o hospital.

Beth disse que pelo menos dois dos homens eram oriundos de Aurora, no estado do Ilinóis.

O gabinete do xerife estimou que mais de cinco mil pessoas estavam no local da corrida para um evento conhecido como "Larry's Fun Fest".