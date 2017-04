Pub

Crime ocorreu durante uma altercação entre duas mulheres que, de acordo com a polícia, "partilham o mesmo cônjuge"

Três irmãos, menores de idade, foram assassinados na província do Huambo, em Angola, com golpes de machado, indicou hoje à agência Lusa fonte da Polícia Nacional, admitindo tratar-se de um crime de natureza passional.

De acordo com a mesma informação, o triplo homicídio aconteceu na quarta-feira, no município do Bailundo, durante uma altercação entre duas mulheres que, segundo a polícia, "partilham o mesmo cônjuge".

A segunda mulher "tentava brigar" com a mãe dos menores, de três, sete e 11 anos, mas "viu seus intentos frustrados ao aperceber-se de que esta terá fugido".

"Não satisfeita, introduziu-se na residência em que se encontravam os menores", apontou a polícia.