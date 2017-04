Pub

Justiça francesa abriu investigação formal a jogadores acusados de violarem uma mulher após um jogo

A justiça francesa anunciou hoje a abertura de uma investigação formal a três jogadores da equipa de râguebi do Grenoble, acusados de terem violado uma mulher após um jogo disputado a 11 de março.

As autoridades judiciais consideraram ter encontrado "indícios graves, que parecem indicar a participação como autores ou cúmplices" do crime do irlandês Denis Coulson, do francês Loïck Jammes, ambos de 22 anos, e do neozelandês Rory Grice, de 27.

A abertura de uma investigação formal em França é, por norma, o primeiro passo para conduzir o processo a julgamento, ainda que nesta fase não seja seguro que o caso chegue a tribunal.

Os jogadores foram interrogados na terça-feira, depois de já terem prestado declarações a 22 e 23 de março, na sequência da queixa apresentada por uma mulher, de 21 anos, que alega ter sido violada depois de os ter conhecido os atletas num clube noturno, em Bordéus.