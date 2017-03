Pub

Tiveram um acidente de viação enquanto perseguiam um suposto tornado

Três caçadores de tornados morreram num acidente de viação enquanto perseguiam um suposto tornado, em Spur, numa parte remota do Texas. O acidente terá acontecido quando um condutor não parou num STOP e embateu noutro carro.

Kelley Williamson, 57 anos, um dos condutores, seguia no carro com Randy Yarnall, 55, e foram embater em Corbin Lee Jaeger, de 25, o condutor do segundo carro. Tiveram morte instantânea, de acordo com as autoridades, diz a BBC.

Não se sabe até que ponto as condições climatéricas foram responsáveis pelo acidente, mas as autoridades afirmam que um aviso de tornado havia sido lançado e que chovia muito na altura do acidente.

Williamson e Yarnall já tinham aparecido no Weather Channel, no programa Storm Wranglers, que foi para o ar em outubro.

"Kelley e Randy eram membros amados da comunidade. Estamos tristes com esta perda e as nossas mais sinceras condolências para as famílias de todos os envolvidos", disse o canal num comunicado.

Perto deste acidente o mau tempo fez uma vítima no Oklahoma, onde os ventos chegaram aos 152 km/h e choveu granizo do tamanho de bolas de ténis.

Um condutor de um camião seguia na autoestrada, morrendo quando o vento atirou o seu veículo para fora da estrada.