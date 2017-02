Pub

Avião aterrou em Amesterdão... mas com a asa a roçar o asfalto

Um passageiro filmou o exato momento em que o trem de aterragem do avião onde ia partiu. Durante a chegada a Amesterdão, um avião que partiu de Edimburgo terminou a viagem com a asa no asfalto.

O avião, da companhia Flybe, descaiu então para a direita e assim aterrou, no Aeroporto de Schiphol.

No Twitter, o aeroporto disse que "todos os passageiros foram levados ao terminal e nenhum está ferido".

"Podemos confirmar que não há feridos. A nossa principal preocupação é o bem estar dos nossos passageiros e da nossa tripulação", confirmou a Flybe.

O utilizador do Twitter @OfficialDavid7, que ia no avião, filmou tudo.