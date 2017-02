Pub

Motivo da greve é um conflito salarial entre os trabalhadores e o Governo português que resultou em cerca de 60 processos judiciais

Trabalhadores dos postos diplomáticos e consulares de Portugal no Brasil vão fazer greve entre 13 e 16 de março, anunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas (STCDE).

Segundo a nota, o motivo da greve é um conflito salarial que existe entre os trabalhadores e o Governo português desde 2013 e que afeta 80 funcionários, tendo resultado em cerca de 60 processos judiciais.

Estes processos, de acordo com o comunicado, "podem representar encargos com indemnizações aos trabalhadores dos postos diplomáticos e consulares portugueses Brasil na ordem de nove milhões de euros".

A nota refere que este conflito já existe desde 2013, com "a decisão unilateral do ministério dos Negócios Estrangeiros de aplicar a estes trabalhadores uma tabela salarial em reais".

Estes funcionários seriam "os únicos no universo dos chamados serviços periféricos externos do Estado português a não possuírem uma tabela salarial fixada na moeda oficial de Portugal, o que tem sido causa da degradação da sua situação económica e social, com empobrecimento quotidiano".

O sindicato referiu que a negociação realizada com as autoridades do atual Governo "esbarrou na ausência de vontade" em corrigir o que o STCDE considera um "apartheid remuneratório" em relação a 80 trabalhadores.

"As sentenças já proferidas têm sido avassaladoras para o Estado português, que aposta na imunidade diplomática para não cumprir a legislação brasileira", indicou o comunicado.

Segundo o STCDE, o ministério das Relações Exteriores do Brasil"acompanha com preocupação este braço de ferro entre os tribunais brasileiros e as representações diplomáticas portuguesas".

A agência Lusa entrou em contacto com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, mais ainda não foi possível obter uma reação.