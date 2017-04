Pub

Incidente com homem de 23 anos aconteceu este domingo em Madrid

O toureiro Daniel Garcia Navarrete, de 23 anos, está internado no hospital com ferimentos graves após ter sido colhido por um touro na praça de touros de Las Ventas, em Madrid.

O homem ficou com ferimentos no pescoço, clavícula e coxa direita, segundo um dos médicos que o assistiu, citado pela imprensa internacional.

O incidente aconteceu quando o toureiro, que fazia a sua primeira apresentação em público, se preparava para desferir a estocada final no animal. O momento foi captado em vídeo (avisamos que as imagens podem chocar as pessoas mais sensíveis):

Ainda segundo fonte hospitalar, Daniel Garcia Navarrete deverá ter alta em cerca de uma semana.

Este é o segundo caso do género em cerca de uma semana em Espanha. No fim de semana anterior, o toureiro Pablo Aguado foi colhido com gravidade:

