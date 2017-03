Pub

Pablo Aguado ficou imediatamente inconsciente na arena

Traumatismo cranioencefálico. Perda de consciência. Ferida na cabeça de cerca de 15 centímetros e feridas na cara e boca. Este foi o resultado do "encontro" do toureiro Pablo Aguado com o touro com que estava a lidar, na arena, no último domingo.

Após ser colhido pelo touro, ficou de imediato inconsciente na arena, tendo sido transportado por colegas para fora da mesma, de acordo com o site mundotoro. O acidente aconteceu na praça de touros de Las Ventas, em Madrid.

O vídeo que se segue não é aconselhável a menores de 18 anos e pessoas mais sensíveis.

O caso acontece poucos dias depois do também toureiro António Romero, mexicano, ter tido um acidente com um touro em plena arena que lhe danificou o ânus.

O corno do touro perfurou Romero na zona referida em cerca de 30 centímetros.

Alerta para o facto de as imagens que se seguem poderem impressionar as pessoas mais sensíveis.