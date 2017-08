Pub

Uma torre de 86 andares no Dubai está a arder esta noite, num incêndio cuja origem não é ainda conhecida. O The Torch Tower, localizado na Marina do Dubai, é um dos mais altos edifícios residenciais do mundo.

Não há notícia de qualquer vítima, tendo o edifício sido já evacuado.

De acordo com informações partilhadas por residentes nas redes sociais, cerca da meia-noite (hora de Lisboa) a eletricidade foi cortada na maioria da zona norte da Marina do Dubai, vendo-se apenas as luzes de emergência em grande parte dos edifícios.

Detritos em chamas estavam a voar em direção à rua, acendendo pequenos focos de incêndio, de acordo com relatos locais.

Este é o segundo incêndio neste arranha-céus, inaugurado há cerca de seis anos. A 21 de fevereiro de 2015 foi atingido por um incêndio e o seu revestimento inflamável foi apontado como a causa para a rápida propagação das chamas.

