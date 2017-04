Pub

Tornados atingiram uma área de 80 quilómetros

Tempestades severas, incluindo tornados, varreram na noite de sábado várias pequenas cidades do leste do Texas, nos Estados Unidos da América, causando cinco mortos, dezenas de feridos e um rasto de destruição, anunciaram hoje as autoridades.

A agência de notícias norte-americana AP avança que as autoridades acreditam que há, pelo menos, cinco mortos e dezenas de feridos, apesar de ainda estarem a avaliar os danos causados pelas tempestades - com veículos tombados, árvores caídas e casas danificadas - que atingiram uma área de 80 quilómetros a leste de Dallas, na noite de sábado.

"Estamos a falar de, pelo menos, talvez cinco baixas", afirmou o comandante dos bombeiros locais, alertando que "esse número pode subir", pois os operacionais não podem ainda entrar nessas áreas.

As estações televisivas locais passaram vídeos com árvores desenraizadas e carros derrubados ao longo de estradas rurais, além de duas casas derrubadas.

Cinquenta e seis pessoas foram assistidas em três hospitais, enquanto outras seis permaneciam hospitalizadas na manhã deste domingo, duas delas em estado crítico, indicou o porta-voz das entidades de socorro.

O Serviço Meteorológico Nacional norte-americano confirmou que pelo menos três tornados atingiram partes de três condados no sábado à noite.