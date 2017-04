Pub

No início de março, um míssil lançado por Pyongyang caiu a apenas 200 quilómetros da costa do Japão

O Governo nipónico divulgou uma série de recomendações aos cidadãos sobre como atuar perante um eventual ataque com mísseis da Coreia do Norte, que inclui conselhos como refugiar-se em subterrâneos, devido aos constantes ensaios do país vizinho.

O executivo central comunicou estas recomendações às autoridades regionais numa reunião realizada na sexta-feira e criou um site na Internet para divulgar as mesmas à população perante os incessantes testes com mísseis de Pyongyang, informou hoje a televisão pública nipónica NHK.

O Governo decidiu melhorar a preparação para o caso de que um destes projéteis possa alcançar território japonês no âmbito da escalada de tensão na região devido à crescente pressão promovida pela Administração Trump sobre o regime de Kim Jong-un.

Nos últimos meses, a inquietação no Japão tem aumentado com os ensaios de Pyongyang, tendo no início de março um dos mísseis lançados caído a apenas 200 quilómetros das costas nipónicas.

A tensão na península coreana também tem aumentado devido às alusões de Washington a um ataque preventivo contra Pyongyang e por um novo ensaio de mísseis realizado no passado domingo pela Coreia do Norte, que na véspera tinha exibido num desfile supostos novos projéteis intercontinentais.