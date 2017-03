Pub

Primeiro-ministro timorense, Rui Maria de Araújo, explicou que o acordo abrange apoio orçamental e aos agricultores.

Timor-Leste e a Nova Zelândia assinaram um acordo de cooperação de cinco anos que visa, em parte, reduzir a dependência timorense no petróleo e gás natural e fortalecer e diversificar a economia nacional, noticia esta quinta-feira a imprensa neo-zelandesa.

O acordo foi assinado durante a visita oficial que o primeiro-ministro timorense, Rui Maria de Araújo, efetuou esta semana à Nova Zelândia, durante a qual se reuniu com o seu homólogo neozelandês Bill English.

Citado pela imprensa neozelandesa, Rui Araújo explicou que o acordo assinado com a Nova Zelândia abrange vários setores e inclui apoio orçamental e apoio para impulsionar a produção de café orgânico de Timor-Leste.

Esta apoio, sublinhou, pretende contribuir para diversificar a economia timorense, especialmente perante a crescente redução das reservas petrolíferas.

"Na área da agricultura, a Nova Zelândia está a apoiar pequenos agricultores para reabilitar as suas plantações de café, na área de fortalecimento institucional apoia o setor de justiça para fortalecer a sua capacidade", frisou, em declarações citadas pela rádio RNZ.

"O policiamento comunitário, que é muito forte aqui na Nova Zelândia, também faz parte dessa cooperação", explicou.

Questionado sobre a abertura da Austrália para negociar fronteiras marítimas permanentes com Timor-Leste, Rui Araújo disse que essa opção é positiva, mostrando-se convicto de que se alcançarão algumas soluções nos próximos meses.

Rui Araújo, que chega a Díli no sábado, visitou as cidades de Auckland, Wellington e Dunedim, tendo mantido encontros empresariais com responsáveis de vários setores, incluindo a indústria de laticínios e turismo.

O chefe do Governo foi acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Hernâni Coelho, e do Interior, Longuinhos Monteiro, e ainda pelo segundo comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, Faustino da Costa.