Lu-Olo foi o candidato mais votado pela comunidade timorense recenseada nas cidades australianas

Francisco Guterres Lu-Olo foi o candidato mais votado pela comunidade timorense recenseada nas cidades australianas de Darwin e Sydney nas eleições presidenciais que se realizaram hoje, segundo dados facultados à Lusa por fonte eleitoral.

As eleições de hoje foram as primeiras em que puderam votar alguns dos timorenses na diáspora, em concreto nas cidades australianas de Darwin e Sydney e na capital portuguesa, Lisboa.

Até ao momento apenas são conhecidos os dados totais de Darwin onde votaram 168 dos 228 eleitores inscritos e onde Francisco Guterres Lu-Olo obteve 79 votos, acima dos 58 obtidos por António da Conceição.

José Luis Guterres foi o terceiro mais votado, com 11 votos, seguindo-se Luis Tilman com oito, António Maher Lopes com quatro, Amorim Vieira com três, Angela Freitas com dois e José Neves com um, tendo-se registado dois votos nulos.

Em Sydney, onde votaram apenas 78 dos 658 eleitores inscritos, Francisco Guterres Lu-Olo obteve 48 votos, não sendo conhecidos ainda mais pormenores sobre o apoio aos restantes candidatos.