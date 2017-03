Pub

Primeira-ministra britânica falou no parlamento e apelou à união após o lançamento formal da saída da União Europeia

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje no parlamento que a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, "é irreversível".

"Este é um momento histórico que é irreversível", disse May.

"Este é o momento de nos unirmos", acrescentou, apelando aos deputados e a todos os britânicos para uma união que permita "o melhor acordo possível".

A primeira-ministra assegurou que as negociações serão em nome de "um único Reino Unido", mas tendo em conta "os interesses de todas as regiões" - Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte, uma referência às aspirações independentistas do governo autónomo escocês.

"Vamos tomar as nossas próprias decisões e as nossas leis, vamos assumir o controlo das coisas que nos importam e vamos aproveitar esta oportunidade para construir um Reino Unido mais forte, mais justo", afirmou.

A primeira-ministra britânica assegurou ainda que o futuro dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido é "uma prioridade imediata": "Procuraremos garantir os direitos dos cidadãos europeus que já vivem no Reino Unido tão rapidamente quanto nos for possível", disse.

May referiu-se também "a consequências", designadamente económicas, para o país da saída da UE, mas assegurou que "dias melhores" virão.

"Escolhi acreditar no Reino Unido e na ideia de que os nossos melhores dias estão para vir", disse, qualificando de "oportunidade única" a saída do país da UE, mas assegurando, ao mesmo tempo, que o Reino Unido continuará a ser "um amigo chegado e um aliado" da UE.

May falava no parlamento britânico depois de notificar Bruxelas formalmente do 'Brexit'.