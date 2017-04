Pub

Vídeo mostra o carro a ser projetado cerca de 4 metros no ar

Vinte e seis semanas de prisão. Esta foi a sentença de Tania Chikwature, de Conventry, Inglaterra, depois de um acidente de viação. Tania conduzia com uma taxa de álcool no sangue três vezes superior ao limite da lei britânica e tinha ainda o filho de 20 meses no banco de trás.

O vídeo agora divulgado pela polícia de Cambridgeshire mostra Tania, de 32 anos, a seguir em frente numa rotunda e a projetar o carro cerca de 4 metros no ar. A viatura embateu numa árvore antes de aterrar no tejadilho.

De acordo com a BBC, foram encontradas garrafas de vodka nos destroços do acidente.

O filho, de 20 meses, não sofreu qualquer ferimento e foi libertado do carro por pessoas que pararam quando viram o acidente.

Tania teve lesões ligeiras, mas só saiu do carro libertada pelos bombeiros. Está impedida de conduzir durante três anos.

O vídeo que se segue pode ferir a sensibilidade de algumas pessoas.