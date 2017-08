Memorial improvisado no local do atentado nas Ramblas continua a ser um ponto obrigatório de passagem na capital da Catalunha

Os quatro detidos foram acusados de pertença a organização terrorista, homicídios terroristas, danos e posse de explosivos. Foi confirmado que o imã era o cérebro do grupo

O Audi A3 que foi usado pelos terroristas em Cambrils esteve na zona de Paris uma semana antes dos atentados e Younes Abauyaaqoub, o condutor da carrinha que matou 14 pessoas em Barcelona, era um dos ocupantes do veículo. O ministro do Interior francês, Gérard Collomb, adiantou ontem que a viagem foi "extremamente rápida" e que o motivo da mesma ainda está a ser investigado.

Em entrevista dada esta terça-feira à BFMTV, Collomb esclareceu que os serviços secretos franceses não tinham conhecimento da célula terrorista catalã, pois esta era "exclusivamente espanhola". O ministro confirmou ainda que o Audi A3 foi detetado por um radar por excesso de velocidade no departamento de Essone, a sul de Paris.

De acordo com o Le Parisien, essa deteção do radar aconteceu a 12 de agosto, cinco dias antes do atentado de Barcelona, e seguiam quatro pessoas no Audi. Este jornal refere ainda que os terroristas passaram uma noite num hotel também na região de Paris no dia 11. "Foi uma viagem de ida e volta extremamente rápida", explicou Collomb à BFMTV, acrescentando não estar determinada a razão desta viagem à capital francesa.

Ontem foram ouvidos por um juiz os quatro terroristas detidos, que no final da audiência foram formalmente acusados de pertença a uma organização terrorista, homicídios terroristas, danos e posse de explosivos. Um deles, Mohamed Houli Chemlal, de 21 anos, ferido gravemente na explosão da casa de Alcanar, explicou que a intenção da célula era preparar um atentado de maiores dimensões com explosivos em "monumentos" de Barcelona e que o imã Abdelbaki es Satty tencionava imolar-se. O jovem confirmou que o imã, que morreu em Alcanar, era o cérebro do grupo. Entre os monumentos visados estava a Sagrada Família.

Perante o juiz, Driss Oukabir, o primeiro a ser detido, mostrou-se preocupado em saber para que prisão iria e se lá correria perigo. Fontes judiciais disseram à EFE que o suspeito depôs perante o juiz Fernando Andreu com a roupa suja e algo desorientado, após cinco dias de isolamento total.

Oukabir, de 28 anos, admitiu ter alugado as carrinhas que foram utilizadas pelos terroristas, mas pensando que eram para fazer uma mudança, rejeitou qualquer ligação à célula jihadista, assegurando não saber nada sobre ela.

Seguiu-se Mohamed Aallaa, o dono do Audi A3, usado na viagem a Paris e que acabou por ser intercetado em Cambrils, local onde foi detido. O suspeito, de 27 anos, explicou que o veículo estava em seu nome "por uma questão do seguro", mas que era um dos seus dois irmãos implicados nos atentados que, na verdade, o usava. Um dos irmãos foi abatido em Cambrils e o outro encontra-se desaparecido, embora as autoridades suspeitem que seja a segunda vítima mortal da casa de Alcanar.

Dono de uma loja de telemóveis e internet, Salah el Karib, de 34 anos, distanciou-se da célula e garantiu que servia de intermediário para a compra de bilhetes de avião, para ganhar uma comissão. Fontes judiciais adiantaram ao El País que admitiu ter comprado dois bilhetes, um para o imã e outro para Oukabir.

Houli e Oukabir vão continuar detidos, sem direito a fiança. Aaalla foi libertado, El Karib ficará detido por mais 72 horas.