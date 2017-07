Pub

Homem de 30 anos foi salvo pela polícia

Um homem tentou imolar-se com fogo em Sydney, na Austrália, como protesto contra o departamento de imigração. O homem, de cerca de 30 anos, despejou gasolina sobre si mesmo e incendiou-se por volta das 13:30 desta sexta-feira (22:30 de quinta-feira em Lisboa), perto do gabinete do departamento de imigração.

O homem apenas sofreu ferimentos ligeiros pois as chamas foram imediatamente apagadas por elementos da polícia.

Segundo o superintendente David Donohue, da polícia de Nova Gales do Sul, o homem estava "profundamente perturbado" e teria conseguido cometer suicídio se a polícia não tivesse agido rapidamente e usado extintores para apagar o fogo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A polícia de Nova Gales do Sul não revelou se o homem é um requerente de asilo ou se já algum processo aberto no departamento de imigração australiano. "Não tenho autorização para discutir quais eram os seus problemas mas ele estava a protestar contra o departamento de imigração", afirmou Donohue, segundo o The Guardian.

Os agentes tentaram negociar com o homem durante 8 ou 10 minutos antes de este se incendiar, contou o superintendente.

O homem foi encaminhado para o hospital, onde está a receber tratamento para as queimaduras e o seu estado mental está a ser avaliado.

Em maio do ano passado, Hodan Yasin, uma refugiada somali, pegou fogo a si mesma num centro de detenção para refugiados em Nauru e em abril de 2016, Omid Masoumali, refugiado iraniano de 23 anos, morreu desta mesma forma.

Ambos os incidentes ocorreram em Nauru, onde se localiza um centro de detenção para refugiados controlado pelo governo australiano.

"Isto é quão exaustos estamos. Esta ação vai provar o quão exaustos estamos. Já não aguento mais", disse Masoumali antes de atear fogo ao próprio corpo. Masoumali cometeu suicídio durante uma visita das Nações Unidas à ilha de Nauru.