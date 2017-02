Pub

Turista cometeu um crime ambiental segundo autoridades

Uma turista que foi mordida esta segunda-feira por um tubarão em Fernando de Noronha, Brasil, enquanto tentava tirar uma fotografia com ele foi multada em 10 mil reais, cerca de três mil euros.

A turista brasileira do município de João Pessoa estava em Fernando de Noronha com o namorado e queria uma fotografia a segurar no tubarão. No entanto, o animal defendeu-se e atacou.

O namorado, que estava encarregue de tirar a fotografia segundo o Correio Braziliense, correu para a ajudar, mas o tubarão deu luta.

A cena foi gravada por outros turistas que estavam na praia e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais.

A turista teve de ser atendida no Hospital São Lucas e levar pontos no dedo.

Esta terça-feira, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, um dos órgãos brasileiros responsáveis pelo ambiente, multou a turista e o namorado em 10 mil reais cada. Esta entidade explicou, segundo a Exame, que o tubarão que mulher tirou da água está em vias de extinção e que ela cometeu um crime ambiental.

