A primeira tempestade tropical de 2017, "Arlene", formou-se hoje no meio do Atlântico, mais de um mês antes do começo oficial da temporada de furacões nesse oceano.

O Centro Nacional de Furacões (CNF) dos Estados Unidos alertou hoje, num boletim, que o sistema, que foi formado horas antes com uma depressão a oeste do arquipélago dos Açores, vai alastrar-se hoje à noite ou sexta-feira.

A tempestade tropical apresenta ventos máximos de 75 quilómetros por hora e move-se com direção oeste-noroeste a 41 quilómetros por hora.

Devido à sua localização, longe do continente, não foi emitido qualquer aviso para as zonas costeiras devido à passagem do ciclone, que deverá manter a sua trajetória até a sua dissipação.

Especialistas da Universidade do Estado do Colorado (UEC) previram que a próxima temporada de furacões na bacia do Atlântico, que começa oficialmente em 01 de junho, vai ser mais suave do que o habitual, com 11 ciclones, dos quais quatro serão furacões e dois deles de categoria maior.