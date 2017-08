Pub

O Centro Cívico Robert Bowers foi inundado durante a noite devido a fortes chuvadas e ao facto de um canal próximo ter transbordado

Um abrigo perto da cidade texana de Houston (sul dos Estados Unidos), com cerca de 100 pessoas, foi inundado durante a noite por cheias resultantes da tempestade tropical Harvey, obrigando à evacuação do local.

O adjunto do xerife do Condado de Jefferson Marcus McLellan declarou esta quarta-feira que o Centro Cívico Robert Bowers, em Port Arthur, foi inundado durante a noite devido a fortes chuvadas e ao facto de um canal próximo ter transbordado.

As camas de campanha e os haveres das cerca de 100 pessoas que estavam refugiadas no local foram abandonadas no local, neste momento inundado por cerca de 30 centímetros de água.

McLellan salientou que, neste momento, não está claro para onde irão estas 100 pessoas, algumas delas no centro cívico Robert Bowers desde segunda-feira.

O centro cívico de Beaumont, a noroeste de Port Arthur, tem capacidade para albergar 600 pessoas, mas está já lotado. Outra possibilidade é o abrigo do Exército da Salvação de Beaumont, mas ainda não há certeza de que o local possa receber mais gente.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, decretou o estado de emergência federal no Texas na sexta-feira à noite.

O Harvey tocou terra na madrugada de sábado, na costa do Texas, como furacão de categoria 4, numa escala de cinco, perdeu força nas primeiras horas e tornou-se uma tempestade tropical.

No Texas, chuvas muito intensas provocaram inundações em várias localidades, nomeadamente em Houston, quarta maior cidade dos Estados Unidos, com cerca de dois milhões de habitantes.