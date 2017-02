Pub

Terceiro mais votado nas presidenciais de 1998 e quarto classificado nas de 2002, com resultados de cerca de sete e de dez milhões de votos, Ciro Gomes deve concorrer novamente em 2018.

O objetivo de Ciro Gomes é unir toda a esquerda para as presidenciais do próximo ano. Para isso, são importantes os próximos passos de Lula. Entretanto, com a autoridade de ser um dos raros políticos brasileiros sem contas a prestar em tribunal, ataca o atual executivo

Como avalia o governo de Michel Temer até agora?

Um desastre perigoso para o Brasil. Sob qualquer ângulo que se olhe para o que está sendo feito por este governo que não foi eleito democraticamente, a situação é preocupante. Ao mesmo tempo que mantém uma política económica refém do capital especulativo, voltada para garantir ganhos imorais aos poucos que lucram com os mais altos juros do planeta, também fere de morte os direitos mais básicos dos brasileiros, como os laborais e o de uma reforma digna. Infelizmente temos hoje no poder o que há de mais corrupto na política brasileira.

Limite ao teto de gastos, reforma da segurança social. Estas reformas - talvez as duas mais emblemáticas do governo - são, de facto, necessárias?

É preciso esclarecer primeiramente que qualquer reforma que for proposta por um governo que não foi eleito democraticamente e que assumiu o poder no país através de um golpe não tem legitimidade para ser colocada em vigor. O teto nos gastos públicos vai impedir o Brasil de investir em áreas sensíveis, como saúde e educação, além de tirar a autonomia de estados e municípios de interferirem para melhorar os serviços públicos nas suas regiões. Já a reforma da segurança social, por mais que seja uma questão que vem sendo discutida no mundo todo e que no Brasil também deva ser revista, está sendo proposta sem levar em consideração as grandes desigualdades do país. Não é razoável que um professor tenha de trabalhar 49 anos para conseguir uma reforma. Um profissional carvoeiro não tem esperança de vida superior a 65 anos. O que este governo está sinalizando ao povo é que ele terá de trabalhar até morrer sem poder gozar de uma reforma digna.

O governo Temer sustenta boa parte do seu poder na relação com o Congresso: como avalia o papel do legislativo, cuja imagem, inclusivamente internacional, é tão negativa?

Infelizmente temos um congresso que, salvo honrosas exceções, sucumbiu à corrupção, à troca de favores e aos interesses particulares em detrimento dos públicos.

Como vê as nomeações de Moreira Franco e Alexandre de Moraes, entre outros movimentos de Temer considerados prejudiciais à Lava-Jato?

Sem dúvida são condenáveis. Mas tenho dito que não se pode esperar colher um maracujá de um pé de maçã. Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, Alexandre de Moraes e tantos outros que fazem parte deste governo estão em um mesmo barco que exala o cheiro podre da corrupção e uso indevido de suas funções.

E do judiciário? Qual a sua opinião, na qualidade de um dos raros presidenciáveis sem problemas com a justiça?

O momento pelo qual passa o Brasil me faz relembrar que tenho 37 anos de vida pública, tendo sido governador, prefeito, ministro das Finanças, deputado estadual, federal e ministro da Integração Nacional sem ter, em todo este tempo, respondido a nenhum inquérito, nem que seja para ser absolvido. Isso não é mais do que minha obrigação ou de qualquer outra pessoa que se dedique à vida pública. Mas o judiciário brasileiro está passando por um momento muito delicado. Ao mesmo tempo que tem nas mãos uma operação que pode ser um marco contra a corrupção no Brasil, que é a Lava-Jato, por outro está se esvaindo em um jogo de vaidades e erros que, se não corrigidos e punidos severamente, podem jogar todo este esforço na lata do lixo da história. Infelizmente o Supremo Tribunal Federal (STF) está mantendo sua tradição de se manter alheio aos acontecimentos no Brasil e ratificando golpes contra nossa tão jovem e frágil democracia.

A operação Lava-Jato tem condições de mudar o Brasil?

Como disse, a Lava-Jato pode ser um marco contra a corrupção no Brasil. No entanto, quem tem o dever de zelar pela sua correção pode estar se deixando levar pela vaidade. Um bom juiz é aquele que é severo e fala pelos autos. Além disso, a Lava-Jato, preservando a presunção de inocência de qualquer investigado, deve impor o rigor da lei a qualquer envolvido, sem distinção partidária.

Já admitiu ter vontade de ser presidente, é dado como candidato certo do campo da esquerda. O que mudaria, prioritariamente, uma vez no cargo?

O Brasil precisa de voltar a crescer. Isso só será possível se conseguirmos unir quem produz e quem trabalha. Tenho defendido um projeto nacional desenvolvimentista que, entre outras coisas, pretende recuperar a indústria brasileira, investindo principalmente em áreas sensíveis como, por exemplo, no complexo industrial da saúde e no agronegócio. O Brasil tem hoje a agricultura mais competitiva do planeta, mas importa 40% da matéria-prima de sua produção. O país também importa 80% dos insumos usados em nossos medicamentos, sendo que boa parte deles já tem patente vencida. Podemos criar centros de pesquisa e tecnologia reversa e garantir através de compra governamental a viabilidade destas indústrias.

Em que medida a eventual candidatura de Lula interfere numa sua?

Lula tem uma história com o Brasil muito importante. Uma possível candidatura dele polarizará a campanha contra aqueles que tiraram a Dilma da presidência e pode inviabilizar outras forças que lutaram contra o golpe. Vou pensar cem vezes antes de ser candidato e, se Lula também o for, faremos essa avaliação com ainda mais critério.

Qual a o timing ideal para apresentar a sua candidatura a 2018?

Esta é uma definição que confio ao meu partido, o PDT, sob a presidência de Carlos Lupi.

Já se candidatou duas vezes com bons resultados: sente-se mais preparado e mais experiente hoje?

Posso dizer que estou mais maduro e mais consciente das minhas qualidades e limitações. Mas, mais do que isso, conheço melhor o Brasil e as suas potencialidades.

São Paulo